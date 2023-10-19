Сечин назвал КНР лидером «зеленого перехода»

Истинным мировым лидером «зеленого» энергоперехода является Китай, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.

«Китай уже много лет является неоспоримым лидером «зеленого» перехода в мире. На Китай приходится около 60% всего производства ветряных генераторов в мире, более 80% солнечных панелей, 55% всех продаж электромобилей и около 80% мощностей по производству электрических батарей», — сказал Игорь Сечин на открытии V Российско-Китайского энергетического бизнес-форума.

Он отметил, что новая экономика КНР, включая производство электромобилей, полупроводников, добычу и переработку цветных и редкоземельных металлов, растет высокими темпами – плюс 6,5% за 6 месяцев 2023 года, а ее доля в ВВП уже составляет 17%.

«Важным фактором роста экономики являются взвешенные действия Народного банка Китая, который проводит плавное смягчение денежно-кредитной политики. В августе этого года он в очередной раз снизил ставку по кредитам для первоклассных заемщиков на 0,1 п.п. до 3,45 %. В то же время большинство Центробанков других стран мира борются с инфляцией, вызванной безответственной денежно-кредитной политикой, в основе которой непрерывные вливания ничем необеспеченной денежной массы», — сказал Игорь Сечин.

Также Сечин выразил уверенность в том, что современная модель китайской экономики будет еще более устойчива к внешним шокам и позволит Китаю в долгосрочной перспективе перейти на новую качественную ступень развития.

Напомним, в Пекине начал работу V Российско-Китайский энергетический бизнес-форум. В мероприятии в этом году принимают участие около 500 человек, среди которых: политические деятели, представители более 100 крупнейших российских и китайских компаний различных отраслей, ученые, академики, эксперты и аналитики.