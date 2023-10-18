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В Ливии начнут выдавать лицензии зарубежным компаниям на добычу ресурсов

Ливия впервые за 20 лет выставит на торги лицензии на добычу газа и нефти

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Андрей Стенин/РИА «Новости»

Ливия в будущем году впервые за два десятилетия хочет выставить на международный аукцион лицензии на разработку на своей территории газа и нефти. Об этом сообщает ТАСС.

Планы были озвучены на проводимой в южноафриканском Кейптауне Африканской энергетической неделе.

«Восстановление нефтяного и газового сектора Ливии достигло такого уровня, когда мы можем предложить иностранным инвесторам интересные проекты для совместного участия», — пояснил представитель ливийской Национальной нефтяной корпорации.

По его словам, цель состоит в том, чтобы добиться увеличения добычи нефти в стране до двух млн баррелей в сутки в следующие три года.

При разговоре с агентством член делегации Ливии назвал важным достижением открытие минувшей весной совместно с российской компанией «Татнефть» нового месторождения нефти в районе Гадамис.

До этого министерство нефти и газа Ливии сообщило о восстановлении двух крупнейших месторождений. Приостановка была связана с протестующими, которые являются в основном выходцами из племени Аль-Азвия — в столице Ливии, Триполи.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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