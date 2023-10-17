В России утвердили список стран для идентификации иностранцев

Правительство РФ утвердило список из 25 стран, где граждане смогут проходить идентификацию для совершения финансовых операций в России. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. В перечень вошли страны СНГ, а также Алжир, Бахрейн, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Катар, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд и Турция.

Принятие данного перечня необходимо для реализации закона, упростившего доступ иностранцев к финансовым услугам в России. Ранее для этого требовалось личное присутствие в стране. Теперь процедуру можно пройти удаленно.

Изменения наделяют кредитные организации, профессиональных участников рынка ценных бумаг правом поручать иностранному банку или иной иностранной организации финансового рынка проведение идентификации клиента, который является гражданином другого государства или иностранным юрлицом, или обновлении информации о таком клиенте, если он не присутствует лично при проведении финансовых операций.

Ранее в России смягчили условия выплаты дивидендов иностранцам.