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Шольц заявил об оперативной замене российского газа в Германии

Шольц: нам удалось компенсировать прекращение поставок российского газа

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Reuters

Германия заменила половину импорта российского газа поставками из других стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца.

По словам Шольца, Германия смогла за короткое время компенсировать прекращение поставок российского газа, который ранее составлял около 50% энергетического импорта страны. Канцлер отметил, что решение о прекращении поставок приняла российская сторона, хотя против российского газа не было введено санкций.

Шольц заявил, что Германия может гордиться тем, что сумела оперативно найти альтернативные источники газа. В настоящее время страна активно развивает возобновляемую энергетику и строит терминалы для приема СПГ. Полный переход на «зеленые» источники энергии в ФРГ планируется к 2045 году.

В начале октября немецкое издание Bild сообщило, что Германия начала наращивать закупки российской нефти через Индию. За январь-июль этого года импорт нефтепродуктов из Индии вырос более чем в десять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных немецкого Федерального статистического ведомства. А ежемесячные доходы России от продажи нефти и газа с февраля по август выросли с $12,1 млрд до $17,1 млрд, написал Bild.

Ранее стало известно, что Германия вернет в строй угольные станции из-за нехватки энергии.

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