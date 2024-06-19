Крупные банки начали прекращать прием заявок на льготную ипотеку

Ряд крупных российских банков начали останавливать прием новых заявок от клиентов-физлиц на льготную ипотеку до завершения основных льготных ипотечных госпрограмм 1 июля. Об этом пишет РБК.

Как сообщили изданию в Промсвязьбанке (ПСБ), кредитная организация приняла такое решение по льготной ипотеке под 8%, оно начало действовать 18 июня.

Также на это пошел МТС Банк, о чем РБК рассказали в пресс-центре финансового учреждения. Там заявили, что ипотека не является ключевым продуктом в стратегии банка.

«Ипотека с господдержкой заканчивается 1 июля 2024 года. Сейчас уже нет практического смысла принимать новые заявки от клиентов, так как банку нужно время, чтобы одобрить заявку, подобрать объект клиенту и вывести его на сделку. Банк сейчас уже сформировал пул клиентов, которые до конца июня выйдут на сделку по данной программе по ранее одобренным заявкам», — сказали в пресс-центре.

18 июня газета «Ведомости» со ссылкой на источники писала, что правительство РФ задумалось об исключении Москвы и Санкт-Петербурга из программы IT-ипотеки.

В начале июня глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила против расширения льготных программ кредитования. По ее словам, в случае реализации этого сценария в стране подскочат ставки по займам.

Программа льготной ипотеки, которая позволяла не только оформить кредит на новостройки, но и направить средства на строительство и покупку частного дома, завершается в России 1 июля. О том, что изменится для ипотечных заемщиков после отмены массовой программы, какие возможности останутся у россиян, «Газете.Ru» рассказал руководитель Циан.Ипотеки Алексей Макаров.

Ранее большинство россиян заявили, что не смогли бы приобрести квартиру без льготной ипотеки.