Байден заявил об облегчении легализации в США свыше 500 тыс. иммигрантов

Президент США Джо Байден объявил о принятии федеральными властями ряда мер, которые облегчат более полумиллиону иностранцев получение легального статуса в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Байден заявил об изменениях в процессе получения легального статуса для живущих в течение долгого времени в США и состоящих в браке с американскими гражданами иммигрантов. Отныне им и их детям для того, чтобы подать документы на легализацию, больше не будет требоваться выезд за пределы США. Это облегчит для иммигрантов получение вида на жительство и американского гражданства. Также они смогут получить временное разрешение на работу.

Предполагается, что эти меры коснутся примерно 500 тыс. супругов граждан США и 50 тыс. их детей.

Кроме того, президент США заявил об облегчении процесса выдачи американских виз для тех иностранцев, которые обучались в американских высших учебных заведениях и получили предложение работать в стране.

До этого сообщалось, что США будут депортировать нелегальных мигрантов из России.

Ранее сообщалось, что помощники Трампа готовят крупнейшую депортацию мигрантов из США.