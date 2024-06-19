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Ким Чен Ын обнял Путина

Лидер КНДР Ким Чен Ын после встречи Путина провел с ним задушевный разговор

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын, встретивший в аэропорту Пхеньяна президента России Владимира Путина, не сдерживал радости от встречи и провел с российским лидером задушевный разговор. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В сообщении агентства говорится, что «лидер КНДР не сдерживал радости от того, что снова встретился с товарищем Путиным в Пхеньяне через 270 с лишним дней после встречи с ним на космодроме Восточный в сентябре 2023 года». Отмечается, что он крепко пожал Путину руку и тепло обнял его.

Из аэропорта Ким Чен Ын сопроводил Путина на спецавтомобиле президента РФ Aurus до резиденции для почетных гостей «Кымсусан». При этом уточняется, что лидер КНДР «продолжал задушевный разговор».

Путин прибыл в КНДР 18 июня. Лидеры стран будут обсуждать широкий круг тем, в том числе «наиболее важные, наиболее чувствительные вопросы», сообщал ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Это второй дружественный визит Путина в северокорейскую столицу — впервые он посетил Пхеньян во время первого президентского срока в 2000 году.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что визит Путина в Северную Корею подчеркивает для НАТО «глобальное значение» безопасности и необходимость партнерства с Азией.

Ранее Захарова ответила на беспокойство Белого дома из-за сотрудничества РФ и КНДР.

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