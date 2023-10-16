Глава минфина США заявила, что Украина не должна потерпеть поражение из-за экономики

Глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что западные страны не могут позволить Украине потерпеть поражение по экономическим причинам. Об этом она сообщила на встрече с европейскими коллегами в Люксембурге, передает Reuters.

По ее словам, Украина продемонстрировала способность добиваться успеха на поле боя.

Она подтвердила намерение администрации США продолжать поддержку Украины «столько, сколько потребуется».

Ранее американский министр финансов Джанет Йеллен и канцлер британского казначейства Джереми Хант обсудили «совместные действия по лишению России доходов» на полях ежегодных заседаний Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Марракеше.

Стороны также подчеркнули важность коллективной поддержки потребностей Украины в экономической помощи, заявили в американском Госдепе.

В сентябре стало известно, что США впервые передадут Украине арестованные у российских бизнесменов активы, чтобы та потратила их на реабилитацию ветеранов спецоперации.





Ранее минфин США расширил санкции против России.



