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В Минфине заявили, что бюджет РФ остается социально ориентированным

Глава Минфина Силуанов: приоритет в бюджете отдается социальным вопросам

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российский бюджет остается социально ориентированным. Его слова приводит Telegram-канал Минфина РФ.

«Многие говорят, что у нас «военный» бюджет. Однако это не так. Расходы на оборону и безопасность увеличены, но приоритет отдается социальным вопросам», — поделился Силуанов.

Министр пояснил, что более 30% бюджета идет на социальную сферу.

До этого Силуанов говорил, что долговой кризис является ключевым риском для мировой экономики.

По словам главы Минфина, наибольшую озабоченность вызывает ситуация с госдолгом отдельных развитых стран.

Среди других ключевых рисков министр финансов отметил фрагментацию мировой экономики из-за растущего числа торговых ограничений. По прогнозу МВФ, рост глобального ВВП в 2023 году составит лишь 3% при инфляции около 7%, а уровень госдолга в мире достигнет 90%.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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