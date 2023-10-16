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Шоколад «Аленка» и «Птичье молоко» стали халяльными

Фабрика «Красный Октябрь» получила первый халяльный сертификат на «Аленку»

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Фабрика «Красный Октябрь» получила первый халяльный сертификат аккредитованным органом по сертификации «Роскачество – Халяль». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Роскачества.

Это первый в стране подобный сертификат, внесенный в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации.

В частности, документ выдан на выпуск таких шоколадных изделий, как «Аленка», «Грильяжные», «Птичье молоко».

Проверку производства на фабрике «Красный Октябрь» проводили специалисты подведомственного Роскачеству органа по сертификации и эксперты в области шариата (совокупность религиозных и юридических норм мусульманского права. — Прим. ред.).

В Роскачестве пояснили, что кондитерские изделия, которые признали халяльными, не должны иметь в составе желатин, кармин и ряд других пищевых добавок, которые запрещены нормами ислама.

По данным ведомства, в России проживает более 20 млн человек, исповедующих ислам.

Ранее сообщалось, что в России создадут национальный Центр компетенций в области халяльной продукции и услуг.

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