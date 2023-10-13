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Товарооборот России и Китая вырос на треть за первые три квартала 2023 года

За первые три квартала 2023 года товарооборот России и Китая вырос на 29,5%

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Thomas Peter/Pool/Reuters

За первые три квартала 2023 года товарооборот России и Китая вырос на 29,5%, составив $176,5 млрд, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

За отчетный период Китай ввез на территорию России товаров на $81,4 млрд, показав рост в 56,9%. Поставки из России в Китай за тот же период составили около $94,9 млрд, показав рост в 12,7%. Таким образом, сальдо остается в пользу России.

При этом только за сентябрь взаимный товарооборот России и Китая составил $21 млрд.

Ранее стало известно, что Россия и Китай работают над новыми договоренностями в свете планируемого визита президента РФ Владимира Путина в Пекин.

29 августа агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Путин приедет в Китай для участия в форуме «Один пояс — один путь». Информацию о подготовке участия Путина в китайском форуме подтверждали и в Совете федерации, и в Кремле. 20 сентября президент России сообщил на встрече с главой МИД Китая Ван И в Москве, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай в октябре.

Ранее Песков прокомментировал сообщения о визите Путина в Китай.

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