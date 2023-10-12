В США выросли запасы нефти

Коммерческие запасы нефти в США (без стратегического резерва) за неделю до 6 октября выросли сразу на 10,2 миллиона баррелей (2,5%), — до 424,2 миллиона баррелей, передает РИА Новости.

Из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны следует, что это самый большой рост с февраля текущего года.

Портал DailyFX опросил аналитиков, они ожидали роста запасов всего на 0,5 миллиона баррелей.

В феврале текущего года рост коммерческих запасов нефти составил 16,3 млн баррелей.

Одновременно с этим запасы бензина в Соединенных Штатах сократились на 1,3 миллиона баррелей (0,6%), до 225,7 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,8 миллиона баррелей.

Мировой спрос на нефть в 2023 году составит 2,4 млн баррелей в сутки, а в 2024 году – 2,2 млн баррелей. Это следует из октябрьского доклада Организации стран-экспортеров нефти. При этом возможности увеличить объемы производства топлива в мире весьма ограничены из-за недостатка инвестиций, что ведет к дефициту нефти на мировом рынке и толкает вверх цены на них, отметили опрошенные «Газетой.Ru» аналитики и энергоэксперты. По их мнению, на газовом рынке будет наблюдаться затишье и отсутствие серьезных скачков цен. Сколько будут стоить нефть и газ в октябре, как это повлияет на Россию – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.