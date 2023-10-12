Иран назвал объем совместных проектов с «Газпромом»

Иран и «Газпром» определили совместные проекты в нефтегазовой сфере на сумму более $40 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра нефти Ирана Джавада Оуджи.

По его словам, стороны провели «хорошие переговоры и пришли к взаимопониманию по разработке месторождений и созданию объектов СПГ». Министр отметил, что в ближайшее время планируется перевести эти проекты в практическую плоскость. Накануне Джавад Оуджи провел рабочую встречу с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, где обсудил перспективы сотрудничества с российской компанией.

Ранее сообщалось, что Иран интересуется поставками российского газа и своповыми операциями. Также стороны рассматривают создание энергетического хаба и разработку 10 новых месторождений в Иране, в том числе в районах острова Киш и месторождения Южный Парс. Недавно вице-премьер Новак отметил, что в РФ происходит глобальная диверсификация газовой отрасли.

Ранее Песков назвал отличными результаты энергетики РФ на фоне мировой турбулентности.