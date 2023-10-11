Путин раскрыл причину роста цен на энергоресурсы в странах Запада

Цены на энергоресурсы в странах Запада «выросли до небес» после того, как местные правительства отказались от закупки российских энергоносителей. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Глава государства сделал соответствующее заявление, выступая на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя». Мероприятие проходит в Москве с 11 по 13 октября.

В своей речи Путин отметил, что из-за ввода ограничений западные государства сталкиваются с серьезными проблемами в сфере энергетики. При этом в настоящее время у них нет возможностей для решения этих трудностей, уточнил российский лидер.

«Вот отказались от нашего природного газа. Вроде как, отказались, но цены выросли просто до небес. Я уже не говорю про те цены, которые были явно спекулятивного характера, там две тыс. евро за тыс. пропана», — добавил президент.

Глава государства уточнил, что в настоящее время цены на топливо в Европе составляют порядка €350 или €400 за одну тыс. литров пропана. Однако даже такая стоимость является слишком большой для регионального рынка, резюмировал Путин.

Также во время выступления российский лидер сообщил, что сейчас страны Европейского союза (ЕС) переплачивают за поставки на свою территорию нефти и газа. Из-за этого, по его словам, экономика государств региона находится на «нулевой отметке».

Ранее в Кремле прокомментировали утечку газа на финско-эстонском трубопроводе Balticconnector.