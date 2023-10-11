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В Кремле оценили реакцию нефтяных рынков на ситуацию на Ближнем Востоке

Песков сообщил, что нефтяные рынки реагируют на конфликт Израиля и ХАМАС

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Shutterstock

Нефтяные рынки достаточно чутко воспринимают ситуацию на Ближнем Востоке, а роль координации Москвы с Эр-Риядом и с другими партнерами сложно переоценить. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил во время брифинга в преддверии «Российской энергетической недели».

«Безусловно, мировые нефтяные рынки очень чутко реагируют на такие события, какие сейчас разворачиваются вокруг палестино-израильского конфликта», — уточнил Песков.

Как добавил Песков, важна постоянная координация российской стороны с партнерами на нефтяных рынках.

Шестой международный форум «Российская энергетическая неделя» состоится с 11 по 13 октября в Москве. На мероприятии затронут вопросы развития электроэнергетики, нефтегазовой, химической и ряда других отраслей. В мероприятии должен принять участие министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман.

До этого «Газпром» сообщал, что мировой энергокризис вызван сокращением инвестиций в нефть и газ.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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