Авиакомпания S7 сократит число рейсов из-за проблем с импортными двигателями

Авиакомпания S7 Airlines уменьшит на 10-15% расписание полетов на предстоящую осень и зиму из-за сложностей с ремонтом двигателей Airbus A320/А321neo. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

«S7 Airlines сократит осенне-зимнее расписание на 10–15% относительно прошлого года из-за сложностей с обслуживанием Airbus A320/А321neo», — уточнили в статье.

По данным издания, проблема кроется в ремонте американских двигателей P&W (Pratt & Whitney), которым не занимаются ни в РФ, ни в Иране.

Сейчас компания находится в поисках вариантов обслуживания. Пока не летают 13 из 39 таких лайнеров. В правительстве и Минтрансе выразили уверенность, что с парком самолетов придется расстаться. Ремонтом, по словам собеседника издания, не занимались ни в S7 Technics, ни в Иране.

В конце сентября в Оренбургской области самолет совершил аварийную посадку за пределами аэродрома.

Ранее у рейса Петербург — Самара авиакомпании «Россия» заклинили предкрылки.