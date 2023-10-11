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В Польше рассказали о поставках пластика из России

Interia: в Польше пожаловались на поставляемый из России пластик

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Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отраслевые эксперты в Польше бьют тревогу из-за больших объемов импортируемого из России «первичного» пластика. Об этом сообщает Interia.

В публикации отмечается, что несмотря на эмбарго на сырье из РФ, которое действует практически во всех странах Евросоюза, российский пластик продолжает поступать на польский рынок, где становится более дешевой альтернативой пластикам местного производства.

По данным ассоциации «Польский рециклинг», с начала конфликта на Украине почти 40% предприятий, являющихся членами этой организации, столкнулись на рынке с дешевым российским первичным сырьем.

До этого стало известно, что в Финляндии строительство каменных конструкций осложнилось из-за недоступности прочного огнеупорного кирпича. В результате местный завод разработал отечественный аналог российского кирпича.

Отмечается, что после введения санкций местные производители столкнулись с проблемами, так как этот товар перестали ввозить. По словам каменщика из города Пиексямяки Саму Тойванена, он пытался найти аналог в Южной и Центральной Европе, но его не удовлетворило качество.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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