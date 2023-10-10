Минфин считает приватизацию ресурсом для бюджета

Минфин РФ рассматривает приватизацию как один из возможных источников пополнения бюджета, заявил в эфире телеканала Россия 24 глава ведомства Антон Силуанов.

По его словам, министерство подготовило список компаний, которые можно дополнительно включить в программу приватизации в 2023 году без потери госконтроля. Ранее на парламентских слушаниях Силуанов отмечал, что приватизация может стать хорошим источником для финансирования бюджетных расходов.

Согласно материалам к законопроекту о бюджете, доходы от приватизации федерального имущества могут составить 1,2 млрд рублей в 2024 году и по 1,2 млрд рублей в 2025-2026 годах. Министр не стал пока называть конкретные компании, которые планируется приватизировать, отметив, что это должно обсуждаться в правительстве.

В начале октября Минфин подготовил дополнительный список компаний для приватизации.

Ранее российские власти сообщали, что пока решили не проводить приватизацию крупных компаний.