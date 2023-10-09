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В РФ впервые за 20 лет неравенство зарплат снизилось втрое

«Известия»: неравенство зарплат в РФ снизилось в три раза впервые за 20 лет

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Depositphotos

В России впервые за 20 лет неравенство зарплат снизилось в три раза. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ВНИИ труда.

По данным издания, в 2023 году разница между самыми большими и самыми низкими зарплатами в России составила 13,1 раза. При подсчетах сравнивались зарплаты 10% работников с самыми низкими зарплатами и 10% работников с самыми высокими зарплатами.

Отмечается, что в 2021 году эта разница составляла 40 раз. В 2017 году самые высокие и самые низкие зарплаты отличались в 14 раз, в 2021 году — в 13,5 раза. Эксперты ВНИИ труда полагают, что такая тенденция сохранится.

Наибольший рост зарплат отмечается у представителей квалифицированных рабочих профессий. Именно они сегодня наиболее востребованны на рынке труда.

До этого в Минтруде РФ россиянам пообещали почти в два раза увеличить размер выплат по больничному листу в 2025 году.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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