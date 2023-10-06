Банк России сообщил о снижении международных резервов

Объем международных резервов России за месяц упал на $12,6 млрд и достиг $569,021 млрд. Об этом сообщается на сайте Центробанка РФ.

Больше всего из них приходится на иностранную валюту — $400,619 млрд.

На 1 сентября объем резервов составлял $581,659 млрд. На 1 октября 2022 года показатель был на уровне $540,688 млрд.

Международные резервы — это высоколиквидные активы в иностранных валютах, золоте и других инструментах, которые находятся в распоряжении ЦБ и правительства России. После введения санкций против России страны Запада заморозили более половины российских резервов. Тем не менее, они продолжают пополняться за счет экспортных поступлений и других операций.

Рано или поздно замороженные на Западе российские активы придется возвращать, считает исполняющий обязанности постпреда РФ при Евросоюзе Кирилл Логвинов. В Еврокомиссии неоднократно заявляли об изучении возможного использования резервов ЦБ России на нужды Украины, но пока какая-либо законодательная база для таких действий в ЕС отсутствует. Кроме того, юридическая служба Евросоюза констатировала, что «никто не знает, где находятся 86% замороженных активов РФ».

Ранее Еврокомиссия сообщила о начале консультаций о налоге на замороженные активы ЦБ РФ.