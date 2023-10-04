Эксперт предупредил о тяжелых последствиях вступления Украины в Евросоюз

Политический аналитик Александр Асафов в разговоре с «Лентой.ру» заявил, вступление Украины в Евросоюз может парализовать экономику всего содружества из-за того, что Киев сможет претендовать на выделение более €186 миллиардов.

«Такой нагрузки на бюджет ЕС не выдержит», — заявил эксперт.

По его словам, возможно, что к моменту принятия решения, после всех необходимых процедур, ситуация поменяется.

Асафов отметил, что выделение Украине €186 миллиардов может парализовать экономику Евросоюза. Также он предположил, что у крупнейших получателей финансовой помощи, таких как Польша, могут возникнуть вопросы.

Аналитик предположил, что будут продуманы механизмы по конфискации российских средств, но сумма все равно останется очень серьезной. Также он отметил, что эта сумма может расти.

До этого сообщалось, что между Украиной и Германией возможно тайное соглашение об ускоренном вступлении Киева в Европейский союз.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.