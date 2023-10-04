В России выросли зарплаты в образовании и промышленности

Средние предлагаемые зарплаты в России выросли на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование «Авито Работы».

Среди всех сфер деятельности лидером по количеству новых рабочих мест стала сфера управления персоналом, а в целом в третьем квартале 2023 года число вакансий выросло вдвое по сравнению с аналогичным кварталом 2022 года.

«Средние предлагаемые заработные платы выросли на 14 процентов. Сфера управления персоналом демонстрирует наибольший спрос со стороны работодателей, а у соискателей самой востребованной вакансией стала специальность рекрутера, что говорит о постепенном восстановлении показателей спроса и предложения на рынке труда», – сообщил Управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель о результатах третьего квартала 2023 года.

В целом по России средняя предлагаемая заработная плата составила 60 137 рублей, при этом чаще всего работодатели сообщают потенциальным сотрудникам сумму выплат за вычетом налогов.

Показатель средней предлагаемой зарплаты в образовании и науке составил 48 818 рублей, в промышленности и сельском хозяйстве – 61 290 рублей, а в транспорт и логистика – 73 653 рублей. Также рост зарплат отмечен в строительстве – 68 621 рублей, и в сфере маркетинга и PR – 52 843 рублей.

Согласно прогнозу президента РФ Владимира Путина, реальная зарплата в России в этом году должна вырасти на 3-5%.

Ранее стало известно, почему увеличилось число россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей.