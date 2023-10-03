Гражданскому персоналу МВД выделили 1,3 млрд руб

Российское правительство выделило более 1,3 миллиарда рублей на оплату труда гражданского персонала МВД из-за повышения МРОТ, передает РИА Новости, ссылаясь на документ кабмина.

«Выделить в 2023 году МВД России на оплату труда гражданского персонала системы МВД России бюджетные ассигнования в размере 1367331,3 тысяч рублей из резервного фонда правительства РФ», — говорится в распоряжении.

Согласно документу, решение было принято в связи с увеличением минимального размера оплаты с 1 января 2023 года.

Также министерству поручается проконтролировать целевое и эффективное использование средств и предоставить доклад в правительство до 1 февраля 2024 года.

До этого правительство РФ выделило более 2,5 млрд рублей на поддержку туриндустрии Крыма.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал утвердил увеличить к 2025 году штатную численность МВД почти до 940 тыс.

Ранее силовики узнали о хищении более 100 млн рублей из госбюджета в Карачаево-Черкесии.