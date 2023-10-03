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Силуанов назвал приоритеты российского бюджета

Силуанов: поддержка участников СВО и защита страны — приоритеты для бюджета РФ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что приоритетами при формировании российского бюджета на следующие три года являются поддержка участников специальной военной операции и обороноспособность государства. Об этом он заявил в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации РФ, передает РИА Новости.

«Остановлюсь более подробно на бюджетных приоритетах. Первый приоритет, и мы об этом говорили — это укрепление обороноспособности страны и поддержка участников специальной военной операции. Запланированные на следующий год ресурсы позволяют полностью обеспечить задачи специальной военной операции», — сказал Силуанов.

Он также отметил, что объем расходов на обороноспособность составит 10,8 триллиона рублей.

Ранее Силуанов оценил ситуацию с ценами в России фразой «если не покупать, то нормальные». В рамках выступления Силуанов отметил, что курс рубля должен быть предсказуемым: кому-то в стране нужно, чтобы российская валюта была сильной, а кому-то — слабой, а Минфин работает над тем, чтобы она была стабильной.

До этого председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что курс рубля был бы более слабым при сохранении ключевой ставки на уровне 7,5-8,5% годовых.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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