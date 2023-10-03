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Украина потеряла сумму в две трети доходов из-за отказа США включить помощь ей в бюджет

Украина потеряла $24 млрд из-за отказа США включить помощь во временный бюджет

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украина лишилась $24 млрд из-за отказа США включить помощь ей в свой временный бюджет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бюджета страны.

Как отмечает агентство, доходы Украины в 2023 году должны составить около 1,33 трлн гривен, или примерно $36 млрд. Таким образом, неполученное финансирование составляет сумму в две трети от доходов страны за текущий год или столько же, сколько страна зарабатывает за восемь месяцев и три дня.

В августе госсекретарь США Энтони Блинкен призвал конгресс выделить $24 млрд на дополнительную помощь Украине. По его словам, американский президент Джо Байден запросил данную сумму у конгресса на продолжение поддержки Украины в военной, экономической и гуманитарной областях.

Позднее сенат США предложил сократить объем средств для Украины на краткосрочную перспективу в 5,5 раза. Согласно проекту поправки к бюджету, на 2024 финансовый год (с 1 октября 2023 года до 30 сентября 2024 года) предлагается выделить $4,5 млрд на помощь Украине для Пентагона. Кроме того, сенат предложил согласовать $1,65 млрд для экономической помощи Украине через государственный департамент.

Ранее стало известно, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.

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