Около половины россиян интересуются инвестициями

Чаще всего россияне (43%) инвестируют, чтобы увеличить свой доход. Такие данные следуют из опроса СберСтрахования жизни и «Работы.ру», сообщает пресс-служба Сбера.

Получить дополнительный источник дохода хотят 37%, а сформировать капитал на будущее — 31% опрошенных. Каждый третий (27%) занялся инвестициями, чтобы на практике проверить свои знания. Каждый пятый (21%) копит на недвижимость, образование детей или на собственную пенсию.

«Недостаток знаний (44%) и отсутствие интереса (23%) — так россияне ответили на вопрос, что мешает им инвестировать. И похожая картина характерна для многих стран. Мы рекомендуем придерживаться базовых принципов финансового планирования и создать резерв в размере 3–6 ежемесячных доходов. Именно это — основа финансового портфеля», — рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

Также опрос показал, что среди действующих инвесторов 39% занимаются инвестициями 2-3 года, а 36% — меньше года.

Практически половина (46%) людей, которые собираются начать инвестировать, планируют вложить до 10 тыс. рублей, а каждый четвертый (25%) – от 10 до 50 тыс., каждый шестой (16%) — от 50 до 100 тыс.

В целом инвестициями интересуются 44% россиян. Каждый четвертый (24%) уже имеет опыт инвестирования или инвестирует сейчас, а каждый пятый (20%) вот-вот планирует начать.

Исследование проводилось в сентябре 2023 года во всех округах России. Его участниками стали 2,9 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет.