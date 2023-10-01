Цены на топливо в США продолжают расти

Повышение цен на нефть и ограничение ее экспорта Россией и Саудовской Аравией привело к росту стоимости бензина в США. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным сервиса GasBuddy (приложение, которое отслеживает цены на топливо на АЗС в США, Канаде и Австралии. — прим. «Газеты.Ru») средняя стоимость галлона топлива в Соединенных Штатах составила $3,82, что является максимумом с ноября 2022 года. Рост цен начался на фоне сокращения добычи стран входящих в ОПЕК+. В частности, Саудовская Аравия продлила сокращение добычи нефти в 1 млн баррелей в сутки до конца года, Россия выступила с аналогичным заявлением, сократив добычу на 300 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года.

«Наблюдатели подсчитывают, сколько заработает на этом Россия. Оценки из Киевской школы экономики (KSE): 17 дополнительных миллиардов долларов в этом году и 33 миллиарда в следующем», — цитирует агентство.

При этом стратегические запасы США сильно подорваны: с начала года из них было продано 180 млн баррелей нефти.

«Президент слил более 40% нефти, запасенной на случай чрезвычайной ситуации. Крайне рискованный шаг при его [Джо Байдена] усиливающейся непопулярности. И он не может поступить так снова, поэтому нынешний рост цен еще сильнее ударит по рейтингу», — отметило The Hill.

Недавно глава итальянской Eni оценил ситуацию на рынке топлива в Европе.

Ранее цены на уран поднялись до максимума за 12 лет.