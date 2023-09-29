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В Крыму подсчитали сумму ущерба от водной блокады

Глава крымского парламента Константинов подсчитал сумму ущерба от водной блокады

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Константин Михальчевский/РИА Новости

По информации главы крымского парламента Владимира Константинова, общий ущерб, причиненный Крыму водной блокадой со стороны Украины, уже превысил 4 триллиона рублей. Он сообщил, что сумма ущерба продолжает расти и что в начале октября состоится заседание Общественной палаты Крыма, где будет обсуждаться подготовка иска от крымчан. Предварительно оценивается, что сумма иска составит 3 триллиона рублей, что приведет к общему объему претензий в размере более 4 триллионов рублей, пишет РИА Новости.

Арбитражный суд Крыма уже начал рассмотрение первого иска, касающегося ущерба бюджету республики от водной блокады в 2014 году. Дело рассматривается в закрытом режиме. Исходные требования к Киеву составляют более 152 миллиардов рублей, но подсчет ущерба продолжается. Ожидается, что предприятия промышленности, санаторно-курортного и аграрного секторов также присоединятся к иску.

В 2014 году Украина перекрыла подачу днепровской воды в Крым в результате несогласия с присоединением региона к Российской Федерации после референдума о его статусе. В феврале 2022 года российские военные разблокировали канал в ходе специальной военной операции на Украине, уничтожив бетонную дамбу. Однако в июне 2023 года поступление воды в канал прекратилось из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после проведения референдума. На нем 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за присоединение к России. Украина продолжает считать Крым временно оккупированной территорией, и многие западные страны поддерживают Киев в этом вопросе.

Российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией в соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент РФ Владимир Путин отметил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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