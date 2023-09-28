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Помощник президента РФ заявил о перестроении России на здоровую часть глобальной экономики

Орешкин: экономика РФ переключилась с больной части мировой экономики на здоровую

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Илья Питалев/РИА Новости

За прошедшие полтора года российская экономика переключилась с больной части глобальной экономики на здоровую, заявил помощник президента России Максим Орешкин, передает ТАСС.

«То, что сделано за последние 1,5 года, — большая структурная реформа по переключению российской экономики и переориентации с больной части глобальной экономики на здоровую», — отметил Орешкин на пленарной сессии VII Московского финансового форума.

На форуме премьер-министр РФ Михаил Мишустин также заявил о том, что экономика страны уже прошла самый сложный этап трансформации. Он подчеркнул, что России удалось плавно адаптироваться к новым вызовам и быстро вернуться к устойчивому росту.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также заявляла, что российская экономика выходит на траекторию роста.

Международные специалисты повысили прогноз роста ВВП РФ в 2023 году до 0,8% с ожидавшегося ранее падения на 2,1%.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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