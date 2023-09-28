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Минэкономразвития представит пакет допмер поддержки туриндустрии Крыма и Севастополя

МЭР представит пакет допмер поддержки туриндустрии Крыма и Севастополя

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Глава Минэкономразвития (МЭР) Максим Решетников заявил на совместном заседании комитетов Государственной думы по экономической политике и по контролю, что министерство в октябре намерено представить в правительство новый пакет дополнительных мер поддержки туристической отрасли Крыма и Севастополя, передает ТАСС.

«Выйдем с неким пакетом дополнительных мер (поддержки туристической отрасли. — «Газета.Ru»), с Минфином надо будет посоветоваться», — сказал он.

По словам Решетникова, соответствующие поручения правительства есть, стратегическая сессия была проведена.

«Я думаю, в октябре вернемся в правительство с этим вопросом и конкретными предложениями», — указал он.

Министр также обратил внимание, что в этом году на поддержку Крыма и Севастополя было выделено 2,7 млрд рублей.

«Те средства, которые 10% поступают в бюджет от продажи иностранных активов, направили почти все на поддержку Крыма и Севастополя», — добавил он.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что внутренний туризм в России в прошлом году заметно вырос.

По его словам, число туристов России выросло на 16,7% — почти 10 миллионов человек в абсолютных величинах.

Ранее сообщалось, что россияне почти в два раза чаще стали ездить за границу.

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