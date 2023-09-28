Минтруд планирует оценить разницу в зарплатах бюджетников

Министерство труда и социальной защиты России намерено оценить дифференциацию оплаты труда работников бюджетной сферы, сообщает РБК.

Для этого ведомство разработало изменения в федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования». Законопроект предлагается дать право федеральным органам исполнительной власти получать доступ к первичным сведениям персонифицированного учета работников бюджетной сферы. Эта мера позволит властям мониторить информацию о реальном уровне зарплат бюджетников и оценивать различие доходов сотрудников на одинаковых должностях.

В статье отмечается, что сейчас государственные и муниципальные учреждения ежемесячно предоставляют в Социальный и пенсионный фонд России (СФР) первичные сведения персонифицированного учета о размере выплат, которые формируют зарплаты работников. Эти сведения включают данные о размере тарифных ставок, должностных окладов, доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера, премий и других выплат по каждому сотруднику.

Затем СФР формирует агрегированные статистические показатели и передает их федеральным органам власти. При этом, говорится в статье, доступ к первоначальному массиву индивидуальных данных в связи с законодательными ограничениями остается закрытым для всех структур, кроме СФР. Минтруд предлагает снять такой запрет, что позволит установить количественную и качественную характеристики заработной платы, а также получающих ее работников.

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