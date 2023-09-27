Биржевая стоимость топлива в России начала расти

Биржевая стоимость бензина и дизтоплива после введения запрета на экспорт этих видов топлива продолжила вчерашний рост. По данным СПбМТСБ, 27 сентября Аи-92 и Аи-95 подорожали на 2% и 1,3% соответственно, до ₽57 647 и ₽60 012 за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов биржи.

Ранее из-за запрета, введенного 21 сентября, цены на бензин упали на 21% по состоянию на 25 сентября. Однако затем последовал рост спроса на подешевевшее топливо. Также участники рынка ожидают скорой отмены экспортных ограничений, поскольку они не могут действовать долго без ущерба для нефтепереработки, сообщает «Коммерсантъ».

По словам вице-президента Российского топливного союза Рината Фаттахова, отскок цен связан с отложенным спросом и исключением части нефтепродуктов из-под запрета. При этом он считает, что пока нет предпосылок для дальнейшего роста.

В ряде регионов сохраняется дефицит топлива на АЗС, возникший в сентябре. В частности, о проблемах сообщают в сети АЗС BNP в Челябинской области.

В начале недели кабмин внес корректировки в запрет на экспорт нефтепродуктов. В частности были отменены запреты на вывоз нефтепродуктов в Южную Осетию и Абхазию, поставки для ВС РФ находящихся за рубежом, транспортировка физлицами топлива для личных нужд.

Ранее в Госдуме предложили ввести дополнительный налог на сверхприбыль для нефтяников.