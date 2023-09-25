На Украине рассказали о подготовке к отопительному сезону

Украине удалось накопить в газохранилищах нужные для прохождения отопительного сезона 15 млрд кубометров газа, страна превысила данный показатель, заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов. Об этом сообщается в эфире канала «Рада».

«Объемов газа достаточно, наши объемы уже превышают 15 миллиардов кубометров. Это превышает наши планы перед началом отопительного сезона», — пояснил Чернышов.

По его словам, тарифы на газ на территории страны для украинцев будущей зимой сохранятся на прежнем уровне. Чернышов заверил, что повышения стоимости газа не произойдет.

Глава правления заметил, что отопительный сезон планируется провести исключительно за счет собственного газа. НАК «Нафтогаз Украины» намерена уплатить налоги в государственный бюджет на уровне 2,4 млрд долларов США.

До этого «Нафтогаз Украины» сообщил об открытии крупного месторождения газа.

Также стало известно, что Киев не будет вести переговоры с Москвой о транзите газа

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.