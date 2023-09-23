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В США заявили, что Украина не достигнет стратегических целей контрнаступления на юге

NYT: ВСУ не смогут отрезать или сузить сухопутный коридор в Крым

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Alex Babenko/AP

Американские чиновники считают, что Украина, скорее всего, не достигнет своих целей по контрнаступлению на Южном направлении и ей не удастся отрезать или сузить сухопутный коридор в Крым. Об этом пишет газета New York Times.

По мнению американских чиновников, на которых ссылается издание, украинским войскам скоро будет еще труднее продолжать наступление, поскольку земля станет мягкой и грязной.

В материале NYT также отмечается, что в течение нескольких недель Вооруженным силам Украины также потребуется время, чтобы восстановить свои запасы техники и отдохнуть после летних боев.

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что стратегия, согласно которой Украина предполагала улучшить свои позиции в результате контрнаступления, не сработала.

23 сентября командующий оперативно-стратегической группировкой украинских войск «Таврия» Александр Тарнавский заявлял, что минимальным условием для «успешного» контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне конфликта может оказаться взятие города Токмак, расположенного в Запорожской области.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.

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Контрнаступление Украины
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