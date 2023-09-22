В МИД Бангладеш заявили о сложностях в покупке российских удобрений из-за санкций

Бангладеш пытается преодолеть сложности при покупке удобрений из России. Об этом заявил РИА Новости министр иностранных дел государства Абдулкалам Абдул Момен.

«Мы покупаем удобрения из России. Но есть сложность, поскольку существует так много санкций. Мы пытаемся решить, как справиться с этой проблемой», — сказал он.

17 сентября специальный докладчик ООН по вопросу о принудительных мерах Елена Довгань предупредила, что сохранение санкций на российские удобрения приведет к катастрофическим последствиям для ряда стран Африки и Латинской Америки.

До этого российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш, что Россия ценит ориентацию этого государства на собственные интересы, несмотря на давление со стороны западных стран.

В конце июля президент РФ Владимир Путин говорил о готовности бесплатно поставлять зерно шести африканским странам. Он также выразил намерение продолжать экспорт продовольствия и удобрений, несмотря на препоны.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».