Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД Бангладеш заявили о сложностях в покупке российских удобрений из-за санкций

Глава МИД: Бангладеш пытается покупать удобрения из России, несмотря на санкции

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Бангладеш пытается преодолеть сложности при покупке удобрений из России. Об этом заявил РИА Новости министр иностранных дел государства Абдулкалам Абдул Момен.

«Мы покупаем удобрения из России. Но есть сложность, поскольку существует так много санкций. Мы пытаемся решить, как справиться с этой проблемой», — сказал он.

17 сентября специальный докладчик ООН по вопросу о принудительных мерах Елена Довгань предупредила, что сохранение санкций на российские удобрения приведет к катастрофическим последствиям для ряда стран Африки и Латинской Америки.

До этого российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш, что Россия ценит ориентацию этого государства на собственные интересы, несмотря на давление со стороны западных стран.

В конце июля президент РФ Владимир Путин говорил о готовности бесплатно поставлять зерно шести африканским странам. Он также выразил намерение продолжать экспорт продовольствия и удобрений, несмотря на препоны.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях