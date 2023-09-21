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В России появились первые признаки успехов борьбы с инфляцией

Институт Гайдара: рост отпускных цен в российской промышленности замедляется

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Российская промышленность достигла первых успехов в борьбе с инфляцией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос, проведенный Институтом Гайдара.

Согласно данным опроса, баланс оценок фактических изменений цен снизился с плюс 24 до плюс 10 пунктов. Это разница между числом опрошенных, указавших на рост цен, и числом указавших на снижение. Эти результаты приходятся на фоне ухудшения прогноза Центробанка по инфляции на 2023 год, который был пересмотрен с 5-6,5% до 6-7%. Ожидается, что меры денежно-кредитной политики помогут вернуть инфляцию к целевому уровню в 4% к концу 2024 года, уточняет издание.

Однако предприятия также сообщили об ускорении роста издержек в сентябре, особенно у предприятий по добыче полезных ископаемых. Удорожание сырья, материалов, комплектующих, а также рост стоимости горюче-смазочных материалов и логистических издержек стали основными причинами, пишет РБК.

Ситуация с инфляцией и ценами в российской промышленности остается одним из ключевых вызовов для экономики страны. Президент России Владимир Путин в ходе ВЭФ пообещал укрепить курс рубля без «резких движений».

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 13%.

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