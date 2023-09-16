В Минсельхозе Венгрии заявили, что зерно не должно быть инструментом войны

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, комментируя ситуацию с экспортом зерновых с Украины в страны Азии и Африки, заявил, что зерно не должно становиться элементом войны. Об этом он сказал в интервью журналу Vilag gazdasag.

«Все участники международного сообщества должны понимать, что зерно не может быть инструментом войны. Его отсутствие вызывает голод, который приводит к новым войнам», — сказал он.

По его словам, важно, чтобы зерно поставлялось туда, где оно является источником жизни.

Он отметил, что при нехватке зерна в бедных странах может возникнуть голод, который приведет к новым волнам миграции и непредсказуемым последствиям.

«Если зерно не сможет пойти другим путем, внутренний рынок Европы будет полностью расстроен», — заявил Надь.

Также Надь рассказал, что Венгрия ввела запрет на ввоз с Украины зерна, а также 20 видов аграрной продукции, так как их поставки по сниженным ценам наносят ущерб местным фермерам.

Ранее на Украине заявили о планах вытеснить Россию с мирового рынка урана.