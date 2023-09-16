Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минсельхозе Венгрии заявили, что зерно не должно быть инструментом войны

Глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надь: зерно не должно быть инструментом войны

close
100%
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, комментируя ситуацию с экспортом зерновых с Украины в страны Азии и Африки, заявил, что зерно не должно становиться элементом войны. Об этом он сказал в интервью журналу Vilag gazdasag.

«Все участники международного сообщества должны понимать, что зерно не может быть инструментом войны. Его отсутствие вызывает голод, который приводит к новым войнам», — сказал он.

По его словам, важно, чтобы зерно поставлялось туда, где оно является источником жизни.

Он отметил, что при нехватке зерна в бедных странах может возникнуть голод, который приведет к новым волнам миграции и непредсказуемым последствиям.

«Если зерно не сможет пойти другим путем, внутренний рынок Европы будет полностью расстроен», — заявил Надь.

Также Надь рассказал, что Венгрия ввела запрет на ввоз с Украины зерна, а также 20 видов аграрной продукции, так как их поставки по сниженным ценам наносят ущерб местным фермерам.

Ранее на Украине заявили о планах вытеснить Россию с мирового рынка урана.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях