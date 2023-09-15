Власти Польши продлили запрет на ввоз зерна с Украины

Министр по вопросам развития и технологии Польши Вальдемар Буда сообщил в соцсети X (бывшая Twitter), что подписал распоряжение о продлении запрета на поставки в страну зерна с Украины.

«В связи с ошибочным решением Еврокомиссии об отказе продления эмбарго на зерно с Украины, в соответствии с поручением премьер-министра Матеуша Моравецкого и всего правительства, я подписал распоряжение, сохраняющее эмбарго», — сообщил Буда.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны продлят срок действия запрета на импорт украинского зерна, несмотря на решение Евросоюза снять соответствующие ограничения. Глава правительства отметил, что Варшава не намерена прислушиваться к мнению Брюсселя или Берлина в данном вопросе.

Пресс-служба Европейской комиссии также передавала, что правительство Украины обязалось принять меры, направленные на предотвращение скачков объемов поставляемого в страны ЕС зерна.

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь сообщал, что страна вводит запрет на импорт 24 украинских товаров в связи с непродлением ограничений на ввоз Еврокомиссией.

Ранее Киев призвал Варшаву принять «разумное решение» по эмбарго на зерно.