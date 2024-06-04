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В Иркутской области перекрасили дом из-за схожести расцветки с украинским флагом

в Усолье-Сибирском перекрасили дом после жалоб на схожесть с флагом Украины

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В городе Усолье-Сибирское Иркутской области желто-голубой фасад дома перекрасили после поступивших от горожан претензий. Об этом сообщает «Подъем» со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

По словам местной администрации, изменить расцветку дома на улице Красных Партизан попросила группа активных горожан. В свою очередь мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин провел опрос среди жильцов и выяснил, что они против желто-голубых стен ничего не имеют. Однако цвет дома все же решили обновить.

«Чтобы никого не обидеть, никого не разочаровать, принято такое решение», — пояснили в пресс-службе мэрии.

В конце мая жителя Москвы признали виновным в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации за покрашенные в желтый и голубой цвета волосы на голове. В постановлении суда, которое цитирует агентство, сказано, что мужчина по фамилии Нетесов в общественном месте «демонстрировал средство наглядной агитации в виде покрашенных волос цветовыми полосами желтого и голубого цвета», совпадающего с расцветкой флага Украины.

Ранее сообщалось, что на реставрацию фасадов Невского проспекта в Петербурге выделили 2,5 млрд рублей.

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