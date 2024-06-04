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США не разрешили Украине бить ATACMS по территории РФ из опасений эскалации конфликта

Ходжес: запрет на удары ATACMS по территории РФ демонстрирует страх Вашингтона

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Mike Mareen/Shutterstock

Соединенные Штаты запретили Украине наносить удары по российской территории дальнобойными ракетами ATACMS из опасений чрезмерной эскалации конфликта. Такое мнение, как сообщает Newsweek, выразил отставной генерал Бен Ходжес, ранее командующий сухопутными войсками США в Европе.

«Этот шаг [запрет на удары ATACMS по территории РФ] демонстрирует чрезмерный страх в Вашингтоне, что Россия каким-то образом пойдет на эскалацию конфликта», — сказал он.

По словам генерала, для США приоритетом остается «контроль над эскалацией» конфликта на Украине.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

4 июня постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что Вашингтон не разрешал Киеву бить тактическими баллистическими ракетами ATACMS по территории РФ. По словам Смит, Украина обратились к США с просьбой использовать ракеты ATACMS по территории России из-за наступления ВС РФ на Харьковском направлении, и позиция Соединенных Штатов по ATACMS большой дальности «остается той же самой».

Ранее в США заявили, что летом Украину ожидает катастрофа.

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