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Киев вышел за лимиты потребления энергии

Гендир Yasno Коваленко сообщил об экстренных отключениях света в Киеве

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Gleb Garanich/Reuters

В Киеве начались экстренные отключения электричества. Об этом сообщил генеральный директор энергооператора Yasno Сергей Коваленко в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Решение о вводе ограничений было принято после выхода за лимиты потребления энергии.

До этого «Укрэнерго» увеличило лимит отключений света на Украине на один час. 31 мая в Киеве произошли взрывы.

Перед началом СВО мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще 7 гигаватт мощностей.

11 апреля МО РФ заявило о массированном ударе по объектам ТЭК Украины в ответ на атаки НПЗ. Была безвозвратно разрушена Трипольская ТЭС, которая обеспечивала 60% энергоснабжения Киевской области Украины.

22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получила значительные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС – сообщается о попадании в машинное отделение. Также были повреждены Ладыжинская и Змиевская ТЭС. Всего пострадали десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

Ранее украинцам пообещали «справедливые графики» отключения света.

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