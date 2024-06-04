В МИД РФ прокомментировали изъятие паспорта у Риттера властями США

Изъятие паспорта у экс-офицера разведки морской пехоты США и военного аналитика Скотта Риттера еще раз продемонстрировало, что США превратились в полицейское государство. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Скотт Риттер не наш гражданин, поэтому мы предпринимать ничего не можем с точки зрения юридической», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат подчеркнул, что оценку МИД РФ «несложно угадать». Американские власти называют себя мировым «лидером демократии», но по сути давно превратились в полицейское государство.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США для России стали враждебной страной.

Накануне бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер заявил, что таможенники США изъяли его паспорт при посадке в самолет, чтобы лететь в Россию на ПМЭФ.

Ранее Скотт Риттер заявил, что американские власти рискуют разориться в попытке обновить свои ядерные силы.