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В МИД РФ прокомментировали изъятие паспорта у Риттера властями США

Лавров: РФ не может юридически защитить Риттера, так как он гражданин США

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Изъятие паспорта у экс-офицера разведки морской пехоты США и военного аналитика Скотта Риттера еще раз продемонстрировало, что США превратились в полицейское государство. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Скотт Риттер не наш гражданин, поэтому мы предпринимать ничего не можем с точки зрения юридической», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат подчеркнул, что оценку МИД РФ «несложно угадать». Американские власти называют себя мировым «лидером демократии», но по сути давно превратились в полицейское государство.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США для России стали враждебной страной.

Накануне бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер заявил, что таможенники США изъяли его паспорт при посадке в самолет, чтобы лететь в Россию на ПМЭФ.

Ранее Скотт Риттер заявил, что американские власти рискуют разориться в попытке обновить свои ядерные силы.

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