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Жители тюменского ЖК жалуются на пьяных подростков, которые провоцируют конфликты

URA.RU: пьяные подростки терроризируют жителей тюменского ЖК

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Walter G. Allgower/Global Look Press

В Тюмени жители ЖК «Акватория» пожаловались на поведение пьяных подростков, которые приходят на территорию комплекса и провоцируют конфликты. Об этом сообщает агентство Ura.ru.

По словам одного из жителей ЖК «Акватория», расположенного на территории микрорайона Лесобаза, к ним во двор часто приходят подростки с соседних улиц. Несовершеннолетние хулиганы пользуются тем, что доступ к игровым площадкам не ограничен, и не стесняются конфликтовать с обитателями жилого комплекса. При этом подростки зачастую находятся в состоянии алкогольного опьянения.

«Недавно гулял с ребенком на детской площадке. Рядом отдыхала шумная компания подростков. Ребята матерились и громко слушали музыку на портативной колонке. Я попросил их вести себя нормально, поскольку рядом находилось много женщин и детей. В ответ на меня полился отборный мат. Как я понял, подростки находились в нетрезвом состоянии. Я собрал ребенка и ушел домой, чтобы не вступать с ними в прямой конфликт», — поделился тюменец.

В полиции ситуацию пока не комментировали.

Ранее тюменские школьники перевернули автомобиль и сделали из него качели.

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