Московских водителей предупредили о сильном дожде и граде

Ливень, гроза и сильный ветер ожидаются в столице 4 июня во второй половине дня. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС Москвы.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 14 часов до 21 часа 4 июня местами в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, при грозе порывы ветра 15-17 метров в секунду, в отдельных районах град», — говорится в сообщении.

В главном управлении МЧС по Москве предупредили водителей о снижении скорости движения в непогоду и увеличении дистанции. В главке также просят водителей избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений. Пешеходов попросили не ходить рядом с рекламными щитами.

До этого россиянам рассказали, что категорически нельзя делать в дождь за рулем машины. По словам автоэкспертов, при движении на автомобиле по большим лужам есть риск повредить покрышки и диск. В связи с этим не следует заезжать в лужу на скорости. Рекомендуется проезжать водные препятствия на минимальной скорости. При этом важно смотреть на авто, которые едут впереди.

Также есть еще одна опасность при движении автомобиля по глубоким лужам. Речь идет о гидроударе, который влечет за собой дорогостоящий ремонт двигателя. Если все же это произошло, специалисты советуют заглушить мотор и вызвать эвакуатор.

Ранее стало известно, что из-за пленки может разрушиться кузов автомобиля.