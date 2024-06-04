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Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в Красноярском крае

В Красноярском крае прокуратура начала проверку после выезда Ан-26 за ВПП

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Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В Красноярском крае транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента с самолетом авиакомпании «КрасАвиа». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, все случилось 4 июня около 16 часов по местному времени в аэропорту Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого района. Ан-26, который выполнял нерегулярный чартерный рейс из Норильска, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

На борту находилось 23 пассажира. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

До этого в аэропорту Сургута житель Иркутской области выбежал на взлетно-посадочную полосу, чтобы не опоздать на рейс. Вместо того, чтобы пройти к воротам, иркутянин выбежал из здания аэропорта, перебрался через забор, ограждающий взлетно-посадочное поле, и напрямую направился к посадочному трапу, где был задержан сотрудниками аэропорта.

Ранее самолет из Петербурга развернули из-за потерявшей сознание стюардессы.

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