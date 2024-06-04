Чеченскую боксершу избили в Швейцарии

Чеченская боксерша Аминат Эльбукаева рассказала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что на нее напали пятеро человек.

«Все пять человек ответите передо мною и в этом мире, и в другом. Потом не жалуйтесь, трусы. Вы, наверное, думаете сейчас, что совершили какой-то мужественный поступок? По этому случаю я обращусь к властям», — сказала Эльбукаева.

Позже Эльбукаева заявила, что подозреваемых в нападении задержали в Базеле.

Ранее боец поп-ММА Залимхан Юсупов получил четыре огнестрельных ранения в Махачкале.

Несколько молодых людей подошли к спортсмену, который находился в состоянии алкогольного опьянения, на улице случился словесный конфликт. Сообщается, что напавшие на бойца обвинили его в употреблении запрещенных наркотических веществ, а также заявили, что он позорит спорт и республику.

После словесной перепалки неизвестные достали огнестрельное оружие и выстрелили в Юсупова четыре раза.

Ранее полиция задержала 60-летнего инженера, напавшего в метро с ножом на российского фигуриста.