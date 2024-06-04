В МИД заявили, что любые иностранные наемники на Украине столкнутся с армией России

Любые французские военнослужащие на Украине, инструкторы это или наемники, представляют законную цель для российской армии. Об этом заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его словам, у России есть основания полагать, что французские военные уже работают на Украине.

«Кем бы они ни значились — военнослужащими Вооруженных сил Франции, или <…> просто наемниками, — они представляют законную цель для наших вооруженных сил», — сказал министр.

В конце мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен создать коалицию для отправки военного персонала на Украину с целью обучения военных этой страны.

В дальнейшем газета The Washington Post (WP) писала, что президент России Владимир Путин может ответить военным ударом на решение французского лидера.

В марте директор Службы внешнего разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что французские Вооруженные силы готовят около двух тысяч военнослужащих для того, чтобы направить их на Украину.

Ранее французский политик обвинил Макрона в намерении развязать войну с Россией.