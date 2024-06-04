США изъяли паспорт у экс-разведчика Скота Риттера

Бывший разведчик США и инспектор ООН Скотт Риттер заявил, что свяжется с правительством своей страны в связи с изъятием его паспорта. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-1».

Американский Госдепартамент ранее запретил Риттеру покинуть США для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в России.

«Паспорт мне еще не вернули. <…> Я свяжусь с правительством США и я буду настаивать на том, чтобы мой паспорт вернули», — сказал экс-разведчик.

Комментируя инцидент с Риттером, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Вашингтону выбрать, какой поправке к конституции Соединенных Штатов соответствует изъятие паспорта у своего гражданина.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. Эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Ранее Риттер рассказал, что станет с Украиной после поражения в конфликте.