Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США изъяли паспорт у экс-разведчика Скота Риттера

Риттер заявил, что намерен связаться с правительством США в связи с изъятием его паспорта

close
100%
Wikimedia Commons

Бывший разведчик США и инспектор ООН Скотт Риттер заявил, что свяжется с правительством своей страны в связи с изъятием его паспорта. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-1».

Американский Госдепартамент ранее запретил Риттеру покинуть США для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в России.

«Паспорт мне еще не вернули. <…> Я свяжусь с правительством США и я буду настаивать на том, чтобы мой паспорт вернули», — сказал экс-разведчик.

Комментируя инцидент с Риттером, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Вашингтону выбрать, какой поправке к конституции Соединенных Штатов соответствует изъятие паспорта у своего гражданина.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. Эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Ранее Риттер рассказал, что станет с Украиной после поражения в конфликте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами