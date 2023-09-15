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Еврокомиссия отменила эмбарго на зерно с Украины

Еврокомиссия не стала продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна

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Nina Liashonok/Reuters

Еврокомиссия (ЕК) решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна с Украины, которое истекает в пятницу в полночь, сообщает пресс-служба ЕК.

В документе говорится, что ЕК проанализировала данные, которые связаны с влиянием экспорта четырех категорий сельскохозяйственной продукции на рынок Евросоюза.

«В результате было решено, что действующие меры истекают сегодня. Еврокомиссия будет воздерживаться от введения каких-либо ограничений до тех пор, пока эффективные меры со стороны Украины действуют и полностью работают», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что Украина обязалась принять меры для предотвращения скачков объемов поставок зерна в ЕС и представить план действий к 18 сентября.

До этого министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус заявил, что Польша, Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия договорились обратиться к руководству ЕС с просьбой ввести запрет на импорт зерна с Украины до конца 2023 года.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что украинские власти категорически не согласны с этими планами.

Заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что Украина не собирается наносить вред польским аграриям за счет поставок своей сельхозпродукции.

Ранее на Украине заявили об «аграрной войне» с Польшей.

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