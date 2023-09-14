Россиянам объяснили, почему Мосбиржа проводила особые торги

В моменте абсолютно все акции на Московской бирже были в минусе, за исключением бумаг банка «Приморье». Более 50 акций теряли свыше 10%. Поэтому Мосбиржа решила провести дискретный аукцион, рассказал «Газете.Ru» начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

«Сегодня по-настоящему интересная сессия. Акции теряли в цене, а корпоративных новостей не было. Причина — в фундаментально справедливой нормализации, которая наконец-то начала происходить. Ранее с начала года мы видели огромное количество безновостных разгонов и взлетов цены акций в третьем эшелоне. Очень часто они не были подкреплены какими-либо фундаментальными драйверами. Рост капитализации по многим был в разы», — объяснил эксперт.

И что важно, в среднем весь неликвидный третий эшелон почти не возвращался на исходные позиции, с которых в этих бумагах были резкие импульсы роста, добавил он. И это выглядело абсолютной аномалией, к которой со временем, видимо, все почему-то привыкли, уточнил эксперт.

По его словам, сейчас идет абсолютно оправданное движение.

«Как снежный ком весь третий эшелон начал падать. Мне кажется, что это рано или поздно должно было произойти в любом случае. Помогло общее ухудшение сентимента в ликвидных бумагах, которые в последние дни скорректировались и стали более привлекательными. Возможно, начался процесс перетока капитала из третьего эшелона в более ликвидные фишки, в которых потенциал с фундаментальной точки зрения выглядит в среднем выше. Скорость падения третьего эшелона – это функция от их ликвидности. Это обычное дело, что в неликвидных бумагах падение происходит гораздо быстрее, чем в голубых фишках», — подытожил Карпунин.

В четверг Московская биржа сообщила, что проводит дискретный аукцион по акциям 53 российских компаний. Среди них — акции корпорации «Иркут», ПАО «Павловский автобус», «Ютэйр» и ПАО «Владимирский химический завод».

Ранее Мосбиржа приостанавливала торги на срочном рынке.